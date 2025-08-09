BOMBEROS VOLUNTARIOS - INCENDIO - PUERTO MADRYN

Voraz incendio en Puerto Madryn


En horas de la madrugada de este sábado, un voraz incendio se desató en el último piso de un complejo habitacional ubicado en calle Charcas al 100, en la zona sur de Puerto Madryn.
Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y trabajaron intensamente para sofocar las llamas. Vecinos de las viviendas aledañas fueron evacuados preventivamente.
Se vivieron momentos de tensión y preocupación ante el grave incidente. Si bien no hubo que lamentar víctimas, algunas personas fueron asistidas por inhalación de humo.
Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

