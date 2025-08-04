Volcó un camión de transporte de sustancias peligrosas



Un grave incidente vial se registró sobre Ruta Nacional N°3, unos 10 kilómetros al sur de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, donde un camión de transporte de sustancias peligrosas protagonizó un vuelco sin obstruir la calzada.

Siendo aproximadamente las 19:00, personal de la División Comisaría Segunda local tomó conocimiento, a través de aviso de su par de la Comisaría Primera, sobre un requerimiento en Ruta Nacional N°3 por un camión volcado con una persona atrapada.

Se dio intervención de inmediato al Hospital local y al personal de la División Cuartel N°3 de Bomberos de Puerto San Julián, quienes se constituyeron en el lugar junto a efectivos policiales.

Al llegar, se constató la presencia de un camión marca Scania, y semirremolque, que transportaba gas refrigerante, recostado sobre uno de sus laterales sobre la banquina en el kilómetro 2288.

La unidad se encontraba debidamente señalizada como vehículo de transporte de sustancias inflamables.

El conductor del rodado, un hombre mayor de edad, manifestó haberse descompensado mientras conducía, lo que habría provocado el vuelco.

Pese a ello, logró salir del habitáculo por sus propios medios antes del arribo del personal de emergencia, encontrándose consiente, aunque con dolores, por lo que fue trasladado al nosocomio local, donde quedó internado de manera preventiva con diagnóstico de lesiones leves.

El conductor había desconectado previamente el circuito eléctrico del vehículo, y al momento de la inspección no se detectó derrame alguno de sustancias peligrosas.

La escena fue asegurada por personal de Bomberos, Policía y Vialidad Provincial, quienes trabajaron en forma conjunta.

Debido a la necesidad de utilizar maquinaria especializada para el retiro del camión, se coordinó con Vialidad Nacional para remolcarlo este lunes.