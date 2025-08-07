Vidal: “Tenemos que trabajar en unidad, apostando al diálogo”

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto de firma del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA), en Santa Cruz. Se trata un hecho histórico dado que es la primera vez que se celebra la rúbrica de acuerdo laboral de una entidad sindical de carácter privado.

En las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Río Gallegos, se llevó adelante esta tarde la firma del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA). La misma estuvo a cargo del gobernador Claudio Vidal; el titular de la Cartera de Trabajo, Ezequiel Verbes; el secretario General de SEAMARA a nivel nacional, Javier López; la delegada regional, Stefani Grant; y el subdelegado Nacional, Sebastián Ibiricu. Además de las autoridades presentes, sumaron presencia los representantes de las empresas signatarias del convenio como Ignacio Fluguer, Murchison S.A.; Braulio Yáñez, Sueños Unidos; Víctor Lugo, Grupo LFL; y Carlos Santi, Grupo Iberconsa.

“Estamos convencidos que tenemos que trabajar en unidad, apostando al diálogo”, subrayó el mandatario provincial en ese contexto. “Generar la posibilidad de la firma del primer convenio colectivo de trabajo en la provincia de este sector gremial, significa trabajo, proyección, estabilidad, y significa reglas claras. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido por la presencia de dirigentes nacionales y los gremios locales que vinieron a acompañar esta firma”, manifestó el Gobernador.

Más adelante, indicó que se trata de un hecho muy importante sobre todo porque es un sector que viene de algunos conflictos fuertes a nivel nacional sobre todo porque la actividad estuvo paralizada por algunos meses del año. “Estoy agradecido a todo el equipo de los Ministerios de Trabajo, Producción, Pesca y a todos los dirigentes de Puerto Deseado”, expresó.

“Cuando nosotros asumimos la gestión, hay algo que remarcamos desde el primer día y es que este Gobierno no le da la espalda al mar y comenzamos a trabajar, levantamos la cuota social de la merluza para Puerto Deseado y Caleta Olivia; recuperamos el Liliana que hoy opera para Santa Cruz Puede S.A.U. Nos llevó algunos meses, pero en diálogo con el Gobierno Nacional, pudimos conseguir después de mucho tiempo, la habilitación de la zona secundaria que es la que nos permite habilitar la operatividad del fresco en Deseado”, explicó. En ese sentido, recalcó que fue un trabajo que costó, pero a través del diálogo con Nación se pudo obtener este tipo de permisos, y hoy se pudo realizar este hecho histórico. “Estamos a días de poder de licitar la obra de reparación del muelle de Puerto Deseado, hay que apostar a la pesca porque es un recurso que tenemos, sacarle más provecho y generar la apertura de más plantas pesqueras, Vamos por la puesta en marcha de una tercera. Estamos trabajando y apostamos a la producción”, expuso.

Por otra parte, el mandatario provincial se refirió al relevamiento de los puertos que hicieron autoridades del Ejecutivo de Santa Cruz junto al Consejo Federal de Inversiones, días atrás. “Estamos analizado algunos proyectos que podemos llevar adelante en cada uno de los puertos. Además, estamos recibiendo a empresas que están visitando los mismos y hay una intención de inversión muy importante en Punta Quilla”, amplió.