Victoria del Deportivo Madryn y sigue liderando la Primera Nacional

Por 2 a 0, el Deportivo Madryn se impuso esta tarde frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el cotejo disputado en el Estadio Abel Sastre por la 28° Fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2025.

Con estos tres puntos obtenido frente al conjunto salteño, «El Depo» se sostiene como líder del grupo, y continua soñando con disputar la final por el ascenso a la Liga Profesional.

Tres puntos para liderar en soledad

Con goles de German Rivero y Bruno Pérez, el Deportivo Madryn derrotó esta tarde a Gimnasia y Tiro de Salta, en el duelo que por la Fecha 28 del Torneo de la Primera Nacional, disputaron en el Estadio Abel Sastre.

Tras un primer tiempo sin emociones, la performance del «Depo» mejoró en el segundo parcial, cuando a los 29 minutos marcó el 1-0 parcial el delantero German «Tanque» Rivero, diferencia que estiró a los 34´el mediocampista Bruno Pérez.

De esta manera, el Deportivo Madryn que dirige Leandro Gracián, consiguió tres puntos claves para continuar como líder de la Zona A, llegando a los 50 puntos y sacándole tres de diferencia a su inmediato perseguidor, Atlanta, que quedó con 57.

El próximo fin de semana, por la Fecha 29, «El Aurinegro» jugará como visitante, en Mendoza ante Deportivo Maipú.