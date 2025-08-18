Victoria de River en el Monumental frente a Godoy Cruz

En la noche del domingo, River Plate venció por 4 a 2 a Godoy Cruz en la 5ta. fecha del Torneo Clausura 2025 y se convirtió en el único líder del Grupo B con 11 puntos, a dos de Lanús, su escolta.

Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, «El Millo» sufrió más de la cuenta ante un Godoy Cruz que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.

El partido

Muy rápido en el partido, River se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área, después de recibir una pelota de Bautista Dadín y definir a colocar al segundo palo, inatajable para Franco Petroli.

No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, Godoy Cruz empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco, que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma.

Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2 a 1 con sutileza para un local que no estaba bien en el partido.

Auzmendi empató de nuevo muy pronto, después de una infracción a Facundo Altamira dentro del área por parte de Lautaro Rivero, que el delantero pudo cambiar por gol para un 2 a 2 que sacudió al equipo de Marcelo Gallardo. Además, River sufrió la lesión de Fabricio Bustos en uno de sus tobillos, por lo que tuvo que ingresar Marcos Acuña.

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Galoppo se elevó tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero y selló de cabeza la ventaja antes del descanso por 3 a 2 para el «Millonario».

En el inicio del segundo tiempo, River estiró la ventaja que había conseguido en el primer tramo por intermedio de Driussi de nuevo, a los cuatro minutos, después de tocar sutilmente la pelota tras una carambola en el área chica de Godoy Cruz.