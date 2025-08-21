COMPLEJO 21 DE ENERO - PLAYA EL GOLFITO - PUERTO MADRYN

Vecinos alertan sobre una obra que afectaría la zona de El Golfito


En los últimos días, vecinos que visitan las playas al sur de la ciudad de Puerto Madryn, advirtieron con preocupación la ampliación de las obras en el predio del Complejo 21 de Enero que administra Luz y Fuerza de la Patagonia. Se trata de una nueva estructura de dos plantas que se construye en el borde costero en la zona conocida como Playa El Golfito.

La obra provoca alerta debido a la cercanía que tiene con la playa, no solo por el impacto ambiental que supone una estructura de esas características tan cerca de la línea de marea, sino también por la dudosa seguridad de la infraestructura.

Si bien la obra parece estar dentro de los límites establecidos del predio lucefuercista, genera malestar el avance sobre un espacio de uso público que es aprovechado especialmente por los residentes de Puerto Madryn para salidas familiares y que observan con preocupación como podría verse alterada la zona.

