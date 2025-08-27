ENERGÍA - SERVICOOP

Madryn: Urgentes tareas de mantenimiento del servicio de energía en zona norte


Desde Servicoop se informa, que se llevará a cabo un corte de energía, sobre el Distribuidor de media tensión «Sociedad Rural 1», con el fin realizar tareas urgentes de mantenimiento. La interrupción del suministro comenzará a las 13:00 y se extenderá hasta las 14:00 horas aproximadamente.

La falta de servicio afectara a los loteos La Alhambra y Los Álamos I, II y III. Además al aeropuerto El Tehuelche y empresas ubicadas a lo largo del acceso norte a la ciudad (Ruta provincial nº4 y nacional A010).

Desconecte los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima y recuerde que la guardia atiende las 24 horas, todos los días del año. Puede comunicarse al 4453400 y líneas rotativas, o dirigirse a Estivariz 560.

