COMODORO - POLICÍA

Un hombre fue demorado tras ingresar al patio de un jardín maternal

En la tarde del domingo, personal policial de Comodoro Rivadavia intervino luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de un hombre en el interior del patio del jardín maternal “Rucaylin”.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:10. Con las características físicas aportadas, los efectivos localizaron al individuo en calle Strobell al 100.

Tras entrevistar a la damnificada, se constató que no hubo faltantes ni daños en el lugar.

