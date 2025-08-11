Trevelin homenajeará al Maestro Jorge de Oro



El próximo viernes 16 de agosto, en el Auditorio Municipal de Esquel, el Municipio de Trevelin realizará un homenaje al Maestro Jorge de Oro, figura destacada de la cultura regional.

La presentación, que comenzará a las 20 horas, será con entrada libre y gratuita, y los tickets podrán retirarse desde el martes 6 de agosto en la boletería del auditorio.

El evento organizado por el Coral del Sur, agrupación que actualmente dirige de Oro, tiene como objetivo celebrar y difundir su obra y legado musical. Participarán también el Coral del Pinar dirigido por Sonia Baliente, el Coro de la Universidad del Chubut, el Coro de la localidad de Lago Puelo y el Coro de Barrio de Esquel, en una noche que promete emoción y música coral de alto nivel.

Acto oficial

Durante la jornada, el Municipio de Trevelin y sus Parajes hará entrega de un reconocimiento oficial al Maestro de Oro. En este marco, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin lo ha declarado de Interés Cultural, en virtud de su incansable labor y aporte al desarrollo artístico y cultural de la región.

La propuesta fue impulsada por el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, quien elevó una nota solicitando este merecido reconocimiento a quien es referente indiscutido del arte musical patagónico.

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, invita a toda la comunidad a sumarse a este homenaje a un verdadero maestro de la música coral, cuya vocación y compromiso siguen inspirando a generaciones.