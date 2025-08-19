Tres meses de prisión para un joven que intentó robar una computadora en Playa Unión

En el marco de un juicio abreviado, un joven que en febrero del año pasado intentó sustraer una computadora de una vivienda en Playa Unión y que, tras ser detenido, dañó un patrullero, reconoció su responsabilidad y recibió una condena de tres meses de prisión.

El acuerdo fue homologado este martes por la jueza de garantías Laura Martini, con la anuencia de la víctima –un hombre de 84 años–, de la Fiscalía de Estado (en representación del bien público afectado, el patrullero), de la Fiscalía de Rawson, representada por la procuradora de fiscalía Janet Davies, y de la Defensa Pública, a cargo del abogado Pablo Sánchez.

El imputado, David Angulo, había abierto una ventana corrediza de una casa e intentó llevarse una notebook, que fue recuperada el mismo día gracias a la rápida intervención policial. Durante su detención insultó a los efectivos y provocó daños en una puerta trasera de un patrullero VW Gol hasta que finalmente fue reducido.

Actualmente, Angulo se encuentra cumpliendo una pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento por otra causa. La jueza Martini comunicará ahora la resolución a la magistrada de Trelew Ivana González, a fin de que esta nueva condena se unifique con la anterior, dado que el hecho ocurrido en Playa Unión es previo en el tiempo.

Producido por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut – Oficina Rawson