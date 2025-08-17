Trelew: Detuvieron a un hombre con un revolver

Personal de la Comisaría Cuarta de Trelew llevó adelante un operativo que finalizó con la detención de un hombre y el secuestro de un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 17:30 del sábado se recibió un aviso por parte del jefe de la Unidad Regional Trelew, quien indicó la presencia sospechosa de un vehículo Volkswagen Suran blanco en inmediaciones de las canchas conocidas como “Marquitos”. Testigos señalaron que sus ocupantes podrían estar armados y que luego se habrían trasladado hacia las canchas de Ameghino.

Ante esta situación, se montó un dispositivo de vigilancia en la zona, donde los efectivos lograron ubicar el rodado estacionado con alrededor de siete personas reunidas en sus cercanías. Con apoyo del supervisor policial, se organizó un retén en las calles Oris de Roa y Michael Jones con el objetivo de identificar el automóvil.

Al solicitar la documentación del vehículo, los agentes observaron a simple vista un revólver de color negro ubicado entre los asientos delanteros. Inmediatamente, se procedió a la detención del propietario del rodado y al secuestro del mismo para llevar a cabo el registro vehicular correspondiente.