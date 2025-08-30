Toda la agenda de este fin de semana del Teatro del Muelle



Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunciaron la programación artística que se llevará a cabo durante este fin de semana en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60.

En el marco de una nueva edición del ciclo “Nuestros Músicos”, el viernes 29 de agosto a las 21 horas se presentará Alma de Diamante, un ensamble de percusión dirigido bajo la modalidad ritmo con señas. El grupo, surgido en 2017 en los talleres gratuitos del anexo ISFDA 805 de Puerto Madryn, combina tambores de distintas culturas del mundo con ritmos afrolatinos, africanos, candombe y folclore nacional.

En esta ocasión ofrecerán el concierto “Canciones Valientes”, que incorpora guitarras criollas y voces para reinterpretar clásicos de Luis Alberto Spinetta, Gilda, Rubén Rada y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Sábado a puro canto

El sábado 30 de agosto a las 18 horas, el Taller de canto de Sandra Jaider presentará la comedia musical “Había una vez…”, con la participación de Lara, Chiara, María, Azul, Camila y Francisca. Se trata de una propuesta divertida y emocionante, donde el público podrá disfrutar de canciones, humor y el talento de jóvenes artistas.

Ese mismo día, a las 20 horas, bajo la producción y dirección de Sandra Jaider también, llegará al escenario “Rojo carmesí”, un espectáculo de canto que aborda la temática del femicidio a través de un repertorio conmovedor. La propuesta se complementa con la exposición de cuadros “Labios rojos”, coordinada por la artista Nancy Micheltorena, que profundiza en la misma problemática social.

Habitar el límite

Finalmente, el domingo 31 de agosto a las 20:30, se presentará la obra “Habitar el límite” que es el resultado del Taller de Dirección y Puesta en escena a cargo de Lorena Castro. Actuarán María Eugenia Godoy, Jazmín Camacho y Marisol Carolina Pintos, y se contará con la participación especial del músico Elías Ezequiel Jofré.

Cabe destacar que las entradas podrán adquirirse en la boletería del Teatro del Muelle y las del ciclo “Nuestros Músicos” tendrán un valor de $8.000. En el caso de los espectáculos del sábado, la entrada general tiene un valor de $8.000 y las reservas pueden realizarse al teléfono (280) 419-9177. Por último, el domingo, el precio de la entrada será de $6.000.