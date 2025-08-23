Tierra del Fuego extiende su temporada de esquí

A contramano del resto del país, donde los centros de esquí debieron cerrar con anticipación por la falta de nieve, en Tierra del Fuego , gracias a las abundantes nevadas y las temperaturas estables, el centro de Cerro Castor anunció que mantendrá su temporada hasta el 5 de octubre.

Durante los últimos meses, el cerro registró niveles de nieve por encima del promedio histórico. Esto, sumado al funcionamiento de los cañones de nieve artificial, garantiza pistas en excelente estado durante toda la jornada. Esquiadores y snowboarders de todos los niveles pueden disfrutar de descensos seguros y entretenidos, con el respaldo de una infraestructura preparada para sostener la demanda.

Al respecto, el gerente general de Cerro Castor, Ricardo Peretó, destacó: “Esta ha sido una temporada excepcional. Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio y ahora podemos extender la apertura hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, la inversión en infraestructura y la consolidación de Ushuaia como destino líder de nieve en Sudamérica”.

Promociones para la semana de extensión

Para acompañar el anuncio, el centro de esquí lanzó el Pack Castor, un beneficio especial disponible del 29 de septiembre al 5 de octubre. Este paquete incluye pases y equipos de esquí con un 20 % de descuento para compras realizadas entre el 21 y el 25 de agosto de 2025. La propuesta busca incentivar la llegada de más esquiadores durante las últimas semanas de operación.

Los clientes pueden adquirir pases diarios o de temporada a través de la web oficial www.cerrocastor.com, donde también encontrarán información sobre clases, alquiler de equipos, alojamiento en Castor Ski Lodge y condiciones actualizadas de nieve.

Una de las ventajas para quienes planifiquen su visita es la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard. La financiación está disponible para pases, alquiler de equipos y clases contratadas a través de la plataforma online, facilitando la organización del viaje para turistas de todo el país.