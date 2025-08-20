Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría

Una protesta del Sindicato de la Salud Pública (SISAP) en Rawson derivó este miércoles 20 en incidentes con la Policía, que impidió el ingreso de los manifestantes al edificio de la Secretaría de Salud. Según relataron los trabajadores, los efectivos apostados en el lugar utilizaron gas pimienta y forcejeos para frenar el avance, lo que generó momentos de tensión en la puerta de la cartera sanitaria.

La medida de fuerza se enmarca en un paro total por 24 horas que el gremio lleva adelante en todos los hospitales de Chubut, en reclamo de una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Gobierno en la paritaria del 12 de agosto. Entre los pedidos también se incluye el pago íntegro de las guardias realizadas los días hábiles, la incorporación de personal para cubrir la demanda de atención y la mejora de las condiciones laborales del personal ingresante.

Desde el sindicato cuestionaron además la gestión de la secretaria de Salud, Denise Acosta, a quien señalaron como “incapaz de dar respuestas” y solicitaron su apartamiento del cargo.

Tras los hechos, la Asociación Gremial Médica del Chubut (AGREMEDCH) expresó su repudio a la represión policial y manifestó su acompañamiento a los trabajadores. “La protesta y la manifestación son derechos democráticos que deben ser garantizados. La salida a los conflictos nunca puede ser la violencia ni la represión, sino el diálogo y la construcción de consensos”, señalaron en un comunicado.