Tenía pedido de captura y fue detenido en Puerto Madryn


Personal de la División Canes Puerto Madryn, realizaba tareas preventivas de identificación de personas sobre calles El Hoyo entre Tecka y Trevelin, constataron mediante sistema que un hombre identificado como S.J.J, de 27 años, estaba caminando y poseía pedido de captura en vigente.

El sujeto fue traslado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta audiencia de control de detención. Intervino la fiscal de Turno Cecilia Pistara y el defensor de turno anoticiado mediante protocolo establecido.

