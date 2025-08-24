Secuestran carne de faena ilegal en un operativo sobre Ruta 40

En la tarde de este domingo, personal de la División Seguridad Rural Trevelin llevó adelante un procedimiento sobre la Ruta Nacional N°40, donde se interceptó una camioneta que transportaba carne sin la documentación correspondiente.

El operativo se realizó tras una alerta del Jefe de la División de Investigaciones Rurales, quien había advertido la circulación de una pick up blanca que podría estar trasladando animales faenados.

Al momento de la requisa, los efectivos controlaron un vehículo Toyota Hilux y constataron que en su interior se transportaba carne de origen bovino y equino, sin contar con aval legal sobre el lugar de faena ni los permisos exigidos por normativa.

Se procedió al secuestro de un animal bovino ternero fraccionado (dos cuartos, dos costillares, dos paletas, un chuletero completo dividido en dos trozos, una cabeza).

La Policía del Chubut labró las actas de infracción correspondientes en el marco del Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) y dejó las actuaciones a disposición de las autoridades competentes