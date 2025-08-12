Se lanzaron los Juegos de Montaña en Esquel

Se realizó el lanzamiento de la 1° edición de los Juegos de Montaña en Esquel, los cuales son organizados por el municipio y han sido declarados de interés provincial por la Legislatura.

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes participó de la presentación en sociedad de este evento, junto al intendente Taccetta y demás autoridades, más la presencia de destacadas figuras de cada una de las disciplinas.

Esquel tendrá sus Juegos

En la ceremonia realizada en el auditorio municipal, Reyes expresó: “Entendemos el deporte como parte de nuestra vida, y cuando surgió esta idea; me pareció que es poner a la gente de montaña y los deportes en el lugar que se merecen”.

El funcionario provincial también subrayó la decisión política del intendente Matías Taccetta de impulsar esta nueva propuesta que nuclea deportes como la orientación, el ciclismo de montaña, el kayack, el parapente, el tiro con arco, esquí, snowboard, la escalada, marcha nórdica y trail (kilómetro vertical).

Reyes dijo que Esquel tiene una posibilidad enorme, y destacó la chance de generar turismo a través del deporte, que está en la agenda del municipio de Esquel y del gobierno provincial.

“Esto viene a poner en escena lo que es Esquel, y estoy seguro que en las próximas ediciones vendrá gente de todo el país a conocer los Juegos, y estoy convencido que será así”, afirmó Reyes.

Hubo invitados especiales, referentes deportivos, como Germán Loly Roberts (pruebas combinadas), los olímpicos, Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, Nicolás Eyo (parapentista), Pablo de la Fuente (Escalada), Sergio Trecamán, Verónica “Pitu” Ramirez y Hugo Rodriguez del ámbito del trail, Fabian Carrizo de Tiro con Arco, Jesica Herpsomer y Alejandra De Bernardi del ciclismo de montaña, Guillermo Glass (realizador audiovisual de montaña), entre otros.