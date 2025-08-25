River visita a Lanús en busca de un resultado positivo en la Liga Profesional
Esta noche, Lanús y River Plate se miden entre si en el marco de la 6ta. fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se jugará desde las 21.15 horas, en el Estadio Ciudad de Lanús.
Duelo de lunes entre «El Granate» y «El Millo»
Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el “Millonario” clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el “Granate” hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.
El probable once inicial del club «Granate» estaría compuesto por Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.
En tanto, «El Millonario» de Marcelo Gallardo alistaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja.
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN Premium.