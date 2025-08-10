Río Negro financiará obras viales con fondos provenientes del sector petrolero

El Gobierno de Río Negro ejecutará el mejoramiento de la Ruta Provincial 9, que conecta la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada; la Ruta Provincial 69, principal vía de acceso a Vaca Muerta; y la esperada pavimentación del acceso a San Javier. Las obras serán financiadas con fondos del Bono VMOS, creado a partir del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Los tres proyectos ya fueron finalizados por Vialidad Rionegrina y uno de ellos, el acceso asfaltado a San Javier ya tiene fecha de llamado a licitación. En este marco, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, mantuvo una mesa de trabajo con el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, para delinear los últimos detalles de nuevas obras viales que se suman a las que se encuentran en marcha.

En esta línea, Echarren indicó que “el Estado provincial realizará una inversión muy fuerte con recursos del Bono VMOS; las obras viales son parte de este plan de inversiones en materia de obra pública 2023-2027.”

Estas obras estratégicas que se enmarcan en el Plan de Obras Viales 2023-2027 que lleva adelante la Provincia serán licitadas, ejecutadas y supervisadas por el Ente Vial provincial.

En este sentido, Grün expresó que “en la Ruta Provincial 69, que es la puerta de ingreso a Vaca Muerta desde Río Negro, vamos a hacer una repavimentación con refuerzos de hormigón que es fundamental, porque la ruta tiene mucho tránsito pesado” y agregó que “por eso vamos a hacer esta obra con un plazo de cinco meses y una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.”

Asimismo, el Presidente de Vialidad Rionegrina explicó que “en segundo caso, vamos a pavimentar el acceso a San Javier, que es una localidad netamente productiva próxima a Viedma. La obra de acceso tiene poco más de 2 kilómetros, con un plazo de 9 meses, con el pliego finalizado y próxima a licitar.”

“Por último, vamos a realizar el mejoramiento de la Ruta Provincial 9, desde el acceso en la Ruta Nacional 3 al puerto de Punta de Colorada. Esto es una obra de mejoramiento sobre una ruta de ripio que tiene aproximadamente 20 kilómetros que será licitada próximamente con recursos del Bono VMOS”, finalizó Grün.

Obras financiadas con Bono VMOS próximas a licitar:

• Pavimentación del Acceso a San Javier, desde la Ruta Nacional 3. Presupuesto oficial: $2.024.695.430

• Rehabilitación de Ruta Provincial 9, acceso a Punta Colorada. Presupuesto Oficial: U$$ 1.558.000

• Reconstrucción de Calzada, Dársena de Pesaje e Intersección Canalizada de Hormigón en Ruta Provincial 69. Presupuesto Oficial: $3.300.000.000