Rescataron a 55 perros de un criadero clandestino en Puerto Madryn



La dueña del lugar será imputada por maltrato animal. Se trataría de una empleada municipal conocida por estas prácticas. El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Ambiental, la Policía y Zoonosis municipal.

El Ministerio Público Fiscal rescató este martes 55 perros que permanecían en condiciones de hacinamiento dentro de un criadero ubicado en el barrio Comercio de Puerto Madryn. La dueña del lugar quedó imputada y será sometida a la Justicia en los próximos días.

Según trascendió, la responsable sería una empleada municipal que trabajaría en la salita de salud Aristarain, y que sería conocida por este tipo de prácticas vinculadas a la cría de animales.

El procedimiento se llevó adelante a partir de la denuncia de un vecino, lo que permitió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), a cargo de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, quienes solicitaron el allanamiento.

El operativo fue encabezado por efectivos de la Policía junto al personal de Zoonosis municipal, que constató la existencia de 46 perros de la raza Dachshund (conocidos como “perros salchicha”), 7 bulldogs francés, 1 dogo y 1 labrador.

La mujer quedó a disposición de la Justicia y en los próximos días tendrá lugar la audiencia donde será formalmente imputada por infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, sancionada en 1954, que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quienes cometan actos de maltrato o crueldad hacia los animales.

Por su parte, los animales fueron trasladados a Zoonosis municipal, donde recibirán atención veterinaria, cuidados y alimentación hasta que recuperen su estado de salud. Luego, la Justicia definirá si serán puestos en adopción.

NOTICIA EN DESARROLLO…