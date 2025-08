Registraron el rayo más largo del mundo en Estados Unidos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) validó este jueves un récord mundial para el rayo más largo, que alcanzó una increíble extensión de 829 km y ocurrió en los Estados Unidos, en las Grandes Llanuras, una zona conocida por ser especialmente sensible a estos fenómenos.

Este rayo, que se produjo en octubre de 2017 durante un gran conjunto de tormentas, se extendió desde el este de Texas hasta las cercanías de Kansas City, lo que equivale a la distancia que separa París de Venecia en Europa. Un automóvil tardaría aproximadamente entre ocho y nueve horas en recorrer esa distancia, y un avión comercial, unos 90 minutos.

Curiosamente, ese rayo en concreto no fue detectado en el análisis original de la tormenta, sino que fue descubierto al volver a revisar los datos relacionados con ese episodio.

La distancia recorrida por este rayo es 61 km superior al anterior, y también se produjo en las Grandes Llanuras.

«Los rayos, si bien son una fuente de asombro, también constituyen un gran peligro que se cobra numerosas vidas cada año en todo el mundo, lo que convierte a estos fenómenos en una de las prioridades de la iniciativa internacional Alertas Tempranas para Todos”, explicó la secretaria general de la OMM.

Celeste Saulo enfatizó que el récord pone de relieve cuestiones de importancia para la seguridad pública respecto a las nubes electrificadas, en las cuales se pueden producir rayos que recorren distancias enormes y que pueden tener graves repercusiones en el sector de la aviación, así como provocar incendios forestales.

Registro de desgracias por rayos

La OMM también ha verificado previamente otros fenómenos extremos relacionados con los rayos:

Según los registros, la descarga del rayo individual de mayor duración se produjo de forma continuada durante 17,102 ± 0,002 segundos en el marco de una tormenta que se formó sobre Uruguay y el norte de Argentina el 18 de junio de 2020.

El impacto directo de mayor envergadura tuvo lugar en 1975, en Zimbabwe, donde 21 personas murieron cuando un rayo cayó sobre ellas mientras se refugiaban en una choza.

El mayor impacto indirecto tuvo lugar en 1994, en Dronka,Egipto, donde 469 personas murieron cuando un rayo impactó unos depósitos de petróleo y provocó que el líquido en llamas derramado inundara la ciudad.

Recomendaciones para mantenerse a salvo

Según Walt Lyons, experto en rayos y miembro del comité de la OMM encargado de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, los únicos lugares donde los rayos no constituyen una amenaza son los edificios sólidos que cuentan con redes de cableado y de tuberías, no estructuras como las instaladas en la playa ni tampoco las paradas de autobús.

Otro de los lugares considerados seguros es el interior de los vehículos con techo metálico completamente cerrado, no las motocicletas.

Si se dispone de datos fiables que indiquen la presencia de rayos en un radio de diez kilómetros, deberá buscarse refugio en un edificio o vehículo que brinde protección frente a los rayos.

“Cabe recordar que, como demuestran estos casos extremos, los rayos no solo pueden recorrer distancias descomunales en cuestión de segundos, sino que además forman parte de tormentas más grandes, así que hay que estar atentos», añadió Lyons.