Rawson articula acciones con el sector privado para potenciar el desarrollo económico



En línea con la profundización de vínculos público-privados, el intendente de Rawson, Damián Biss, recibió al gerente comercial de Farmacias Patagónicas, Adrian Robaldo, en un espacio de diálogo y articulación con el sector privado, con el objetivo de promover acciones conjuntas que impulsen el desarrollo económico y generen nuevas oportunidades en la ciudad capital.

También participó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Emilio Villagrán, y juntos analizaron diversas propuestas para fortalecer la articulación entre ambos sectores. El encuentro marcó el inicio de una agenda de trabajo que prioriza la colaboración y la generación de iniciativas estratégicas para el desarrollo económico local.

Diálogo y colaboración público-privada

Durante el encuentro, Adrian Robaldo resaltó la actitud receptiva del intendente para abrir espacios de diálogo y trabajar en conjunto con el sector privado. Señaló que la disposición fue muy buena, destacando la atención y la proactividad del mandatario para evaluar ideas y definir acciones conjuntas, lo que evidencia una positiva alineación entre ambas partes.

En consonancia con lo planteado, Robaldo propuso mantener la articulación de acciones conjuntas entre el sector público y privado, destacando la importancia de promover la colaboración entre ambos ámbitos. Asimismo, reafirmó la disposición de Farmacias Patagónicas para impulsar esta cooperación en beneficio del crecimiento de Rawson.

La Municipalidad de Rawson continúa tendiendo canales de diálogo y ampliando vínculos con el sector privado, reconociendo el trabajo en red como una herramienta fundamental para promover un desarrollo económico sostenido y estratégico. La articulación interinstitucional es una prioridad para la gestión, que busca potenciar el crecimiento integral de la ciudad capital.

Continuidad y compromiso institucional

El encuentro con Farmacias Patagónicas representa una acción más en la política de puertas abiertas de la Municipalidad de Rawson para fortalecer la cooperación público-privada. Los avances logrados consolidan una visión estratégica de desarrollo integral, orientada a la participación activa de diversos sectores y al beneficio colectivo.

La gestión municipal reconoce y valora el compromiso de las empresas locales, como Farmacias Patagónicas, que se suman a este trabajo conjunto. El diálogo abierto y la colaboración permanente configuran una base sólida para continuar generando resultados positivos que impacten favorablemente en la calidad de vida de los habitantes de Rawson.