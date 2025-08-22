Puerto Madryn y Rawson clasificados a los Juegos Nacionales Evita en hockey

Culminó este jueves el Provincial de hockey que se llevó a cabo en Rawson, en el marco de los Juegos Deportivos Evita que son organizados por Chubut Deportes.

La competencia se disputó entre miércoles y jueves en instalaciones de Bigornia Club, con nueve equipos femeninos de toda la provincia que en busca del primer puesto y la clasificación a la instancia Nacional que se realizará en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Con clasificadas y calcificados a la fase Nacional de los Evita

Los participantes, en damas, fueron los conjuntos de Puerto Madryn (Puerto Madryn RC), Rada Tilly (Chenque), Comodoro Rivadavia (Deportivo Portugués), Rawson (Germinal), Trelew (Trelew RC), Gaiman (Draig Goch), Esquel (Club Cordillerano), Trevelin (Hockey Trevelin) y Gobernador Costa (Gobernador Costa); en tanto que en varones, se presentó solamente Rawson y al no tener rivales se quedó con la clasificación al Nacional sin jugar.

Durante el primer día, los equipos femeninos, divididos en tres zonas, jugaron los partidos de primera fase y este jueves las semifinales, tercer puesto y la final.

Comodoro venció a Rawson y se quedó con la medalla de bronce, mientras que Puerto Madryn le ganó la final a Rada Tilly, por 2 a 1 con dos goles de Jazmín Lepe y descuento de Agustina Cardozo, y se consagró campeón y será el representante chubutense de hockey femenino en “La Feliz”.

El certamen culminó con la entrega de premios donde participaron Alejandra Ibrahim, miembro del Directorio de Chubut Deportes; Viviana Martínez Laranga, pta. Asociación de Hockey del Valle del Chubut; y Justo Padín, director del torneo.

Hockey – Instancia Provincial Juegos Evita 2025

Resultados finales

Semifinales

Rada Tilly 2 – Comodoro 1

Puerto Madryn 2 – Rawson 1

Tercer puesto

Comodoro 2 – Rawson 1

Final

Puerto Madryn 2 – Rada Tilly 1