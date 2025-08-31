LUJAN DE CUYO - MADRYN

Puerto Madryn y Luján de Cuyo firmaron un convenio para fortalecer el turismo y el deporte

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y su par de Luján de Cuyo, Andrés Esteban Allasino, firmaron un convenio para que ambos Municipios articulen acciones y avancen con propuestas mancomunadas.

Puntualmente, se tuvo como objetivo la instrumentación conjunta y recíproca para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad turística y deportiva de ambos destinos.

De esta manera, se facilita la interacción entre los respectivos equipos profesionales y el intercambio de experiencias en los temas que resultan de interés.

Acciones articuladas

Al respecto, el Intendente dijo: “Nos llena de satisfacción poder avanzar con un convenio de estas características, aunando esfuerzos con la localidad de Luján de Cuyo para fortalecer el turismo y el gran abanico de actividades deportivas con las que contamos”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Para nosotros el turismo es una de nuestras principales industrias y el deporte es un motor fundamental para poder alcanzar la sociedad que todos queremos y nos merecemos”.

Los presentes

En la videoconferencia con su par de Luján de Cuyo, Sastre estuvo acompañado por el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González.

