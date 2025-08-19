Puerto Madryn será sede del congreso 2025 de la Sociedad Argentina de Microbiología



Entre el martes 26 al viernes 29 de agosto, el Cenpat de Puerto Madryn será sede del El XX Congreso de la Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE)

De esta manera, SAMIGE celebrará la edición más austral de su historia, en un encuentro científico que reunirá a referentes de la microbiología del país y de distintas partes del mundo.

El programa incluye cinco conferencias plenarias con oradores internacionales, el muy esperado Simposio SUR con disertantes de Chile, Uruguay y Argentina, cuatro simposios sobre distintas temáticas con la participación de reconocidos investigadores argentinos, el evento de emprendedores Beer & Science, sesiones de comunicaciones orales y tandas de micro-talks (exposiciones muy breves). Además, habrá un espacio con pósteres científicos, donde se intercambiarán comentarios sobre trabajos de investigación.

Cinco conferencias plenarias

Como cada año, el encuentro anual de SAMIGE contará con referentes de la microbiología provenientes de prestigiosas instituciones del exterior.

Los invitados internacionales que brindarán las conferencias plenarias en el congreso 2025 son el danés Lars Peter Nielsen (profesor e investigador de la Universidad de Aarhus, Dinamarca), la argentina Mariana Ferrari (coordinadora del equipo de gestión de proyectos en el Centro de Recursos Biológicos del Instituto Pasteur, Francia), el estadounidense Adam Deutschbauer (investigador de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos), el alemán Kenneth N. Timmis (investigador de la Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania) y la argentina Marcela Uhart (directora del Programa para América Latina del Centro de Salud de Fauna Silvestre Karen C. Drayer de la Universidad de Davis, Estados Unidos).

Un encuentro sudamericano

Otra de las atracciones del congreso 2025 será el tan esperado Simposio SUR. Estos encuentros buscan reforzar lazos y puentes de comunicación entre aquellos investigadores científicos de la región dedicados a la microbiología, a través de la generación de espacios de discusión, intercambio de ideas y conocimiento mutuo. Este año, los participantes disertarán sobre distintas temáticas asociadas a bioprocesos.

En los Simposios SUR participan referentes de SAMIGE, de la Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH) y de la Sociedad Uruguaya de Microbiología (SUM). En esta oportunidad, los disertantes serán Denisse Bravo (Chile), Susana Castro (Uruguay) y María Eugenia Guazzaroni (Argentina).

La comunidad de microbiología en Argentina

El congreso anual de SAMIGE tendrá diversas instancias y actividades en las que la comunidad dedicada a la microbiología en Argentina compartirá avances de investigaciones y conocimiento sobre diversas temáticas.

En este punto, habrá cuatro simposios con la participación de reconocidos científicos argentinos. También habrá sesiones de comunicaciones orales, donde se expondrán y discutirán diferentes trabajos científicos y habrá tandas de micro-talks, una gran oportunidad para persuadir con pocas palabras a los asistentes para que visiten los pósteres expuestos.

Un evento para emprendedores

Este año se volverá a llevar adelante el Beer & Science, un encuentro de emprendedores orientado a proyectos científicos relacionados a la microbiología con potencial de convertirse en startups. La iniciativa busca visibilizar desarrollos que puedan dar lugar a productos, servicios o procesos con valor de mercado, fomentando el vínculo entre ciencia, innovación y sociedad.

El evento se realizará en el Bar Irlanda de Puerto Madryn, donde se expondrán las ideas-proyectos postuladas con más posibilidades de generar un impacto efectivo. La convocatoria cuenta con el acompañamiento profesional del Centro de Innovación Atlantis de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Para más información, se pueden realizar consultas al correo electrónico [email protected]. (Fuente: CONICET)