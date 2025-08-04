Evaluativo de atletismo de cara a los Binacionales de la Araucanía y EPADE 2026

Durante el pasado sábado, la pista de atletismo «Horacio Cabito» de Puerto Madryn, fue escenario de un convocante Evaluativo de Atletismo, con vistas al armado de los equipos de Chubut para los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025 como así también para los EPADE 2026.

De este evento, fueron parte más de 80 atletas locales y llegados de la zona valletana.

Más de 80 jóvenes atletas en pleno entrenamiento

El sábado por la tarde, en la pista municipal de Puerto Madryn se llevó adelante un nuevo encuentro evaluativo de atletismo, pensando en la conformación del equipo que representará a la provincia a la edición 2025 de los Juegos Binacionales de la Araucanía, previstos para el mes de octubre y también en los Juegos Epade del año 2026.

De este evento que contó con la coordinación de Chubut Deportes, fueron parte un total de 82 atletas de entre 11 y 19 años de las distintas localidades del valle, quienes llevaron adelante las pruebas de lanzamiento de la bala, vallas, y las carreras de 80, 100, 600, 400 y 1500 metros.

La actividad estuvo a cargo del cuerpo técnico del valle integrado por Hugo Wedertz, Yanina Leguizamón, Arturo Nobelli y Florencia Thomas, quienes a su vez contaron con la colaboración en la coordinación de los profesores Gabriel Barchetta, Facundo Guevara y Melody Toranzo.