Por tercer mes consecutivo, Servicoop abonó la factura completa a Cammesa

El presidente de Servicoop Esteban Abel, junto a personal técnico, asistieron este martes al Concejo Deliberante con el fin de mantener una reunión con la totalidad de los concejales, para informarles sobre el pago del total del corriente a Cammesa, por tercer mes consecutivo. Durante el encuentro, el presidente de la Cooperativa, destacó el buen diálogo que se mantiene entre Servicoop y los ediles, poniendo en valor el trabajo conjunto para sostener la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.

Al respecto, Esteban Abel, expresó: “Hoy estamos poniendo en conocimiento a los Concejales sobre el pago por tercer mes consecutivo del total de la factura a Cammesa y esto fue gracias al trabajo conjunto entre el Poder Concedente, el Concejo Deliberante y la Cooperativa. La implementación de la Ordenanza N° 14.237 permitió a Servicoop cumplir con nuestro mayor proveedor y también, gracias a un trabajo exhaustivo por parte de nuestro departamento de legales y la sindicatura, comenzar las negociaciones para consolidar la deuda histórica que mantenemos con la mayorista del mercado eléctrico”.

Continuando con las palabras, el presidente de Servicoop, profundizó: “Darle un marco de previsibilidad a la Cooperativa, era una de nuestras principales políticas a implementar, con este nuevo Consejo de Administración y hoy lo estamos cumpliendo. Es importante resaltar también, que además de cumplir con lo normado por la Ordenanza N° 14.237, llevamos adelante un plan de eficiencia respecto de compra de insumos y diagrama de obras, lo que nos permite estar invirtiendo en nuevas luminarias led, columnas de hormigón, redes (tanto de energía, como de agua y cloacas) y la adquisición de vehículos para la prestación de los servicios”.

Por último, Esteban Abel, destacó: “Respecto de las novedades de la Cooperativa, además de contar con nuestros canales habituales de comunicación, mantenemos diariamente reuniones con diferentes actores de la sociedad civil como lo son autoridades barriales, deportivas, sociales y también con el Cuerpo de Delegados, donde informamos temas centrales de Servicoop. En este caso el pago a Cammesa, pero también nuevas obras y la atención de requerimientos o inquietudes por parte de la comunidad”.