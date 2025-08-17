Por la fecha 5 de la Liga Profesional, Boca visita a Independiente de Rivadavia con la urgencia de ganar

Esta noche, Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la 5ta. fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas desde las 20:30 horas y con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Un «Xeneize» y su imperiosa necesidad

Boca llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda, en un cotejo en el que Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El “Xeneize” comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.

Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.

La “Lepra” mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.

Fútbol – Torneo Clausura de la Liga Profesional – Grupo A

5ta. fecha

Probables formaciones Independiente de Rivadavia – Boca Juniors

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

Árbitro: Pablo Dóvalo

Horario: 20:30

TV: ESPN Premium