Policía recuperó motos robadas en Puerto Madryn

Personal de la División Sustracción de Automotores de Puerto Madryn llevó adelante este miércoles dos diligencias de allanamiento, registro domiciliario y secuestro en distintos puntos de la zona oeste de la ciudad, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Según informaron desde la Unidad Regional, los operativos arrojaron resultados positivos. Durante los procedimientos se logró el secuestro de un motovehículo marca Motomel, modelo Blitz de 110cc; un teléfono celular táctil y una motocicleta marca Honda, modelo DAX de 70cc, esta última con pedido de secuestro vigente.

Las actuaciones se enmarcan en una serie de investigaciones vinculadas al robo y circulación de vehículos en la ciudad, y continúan bajo la supervisión de la Dirección de Policía Judicial.