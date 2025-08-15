ALLANAMIENTOS - POLICÍA - RAWSON

Policía realizó cuatro allanamientos para identificar a presuntos ladrones

Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) llevó adelante un operativo vinculado a la investigación de un robo agravado con uso de arma de fuego en una quiniela de la ciudad de Rawson.

Durante la mañanam de este viernes, se diligenciaron allanamientos y registros domiciliarios en cuatro departamentos ubicados en los barrios 2 de Abril y Malvinas Argentinas. Como resultado, se logró la identificación de los presuntos autores de los hechos investigados: tres hombres y una mujer, todos con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

En los procedimientos se secuestraron prendas de vestir utilizadas en la comisión de los delitos, teléfonos celulares y un arma de confección casera tipo “tumbera”. No se registraron detenciones.

En las diligencias colaboraron integrantes del Grupo Especial de Operaciones Policiales, Guardia de Infantería, Comisaría Rawson, Sección Operaciones de Rawson y Policía Científica.

El operativo fue supervisado por el director de Seguridad, comisario general Delgado; el jefe del Área Investigaciones, comisario inspector Carrasco; el segundo jefe del Área Investigaciones, comisario inspector Pablo Lobos; y el jefe del Área Grupos Especiales, comisario inspector Javier Lefipán.

