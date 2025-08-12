Patinadoras chubutenses brillaron en Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas 2025 en Brasil

Entre los días 4 y 10 de agosto se desarrollaron en Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul en Brasil, se disputaron los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas 2025.

El certamen internacional contó con la participación de tres patinadoras chubutenses como integrantes de la Selección Argentina de patín artístico.

Chubut bien representado en Brasil

Las patinadoras madrynenses Avril Etchaide y Catalina Cruz (de 16 años) del club Deportivo Madryn y la comodorense Isabella Chávez (11 años), de la Escuela “Sueños sobre ruedas”, formaron parte de los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas 2025 que se desarrollaron en Brasil.

Las chubutenses compitieron en diferentes modalidades y categorías; y si bien no lograron puestos de podios durante sus performances, tuvieron la posibilidad de representar al país y a la provincia internacionalmente y sumaron una importante experiencia.

Vale destacar el gran nivel de la competencia que convocó a las mejores exponentes de la disciplina en todo el continente.