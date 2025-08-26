Países Bajos, el nuevo objetivo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto, quien corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

El GP de Países Bajos se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.

Colapinto y su próxima carrera

Esta será la octava carrera del año para Colapinto, que está teniendo un 2025 realmente complicado en el que solo pudo obtener como mejor resultado el decimotercer puesto en los Grandes Premios de Mónaco y Canadá.

Mientras, hay cambios en Alpine

El equipo Alpine en el que se encuentra Franco Colapinto volvió a sacudirse con otra baja sensible en su estructura técnica. David Wheater, director de aerodinámica, decidió dejar su cargo en la previa al Gran Premio de Países Bajos.

Su salida se suma a otras dos renuncias en lo que va de la temporada, lo que evidencia un momento de crisis en la escudería francesa.

Wheater había llegado a Alpine a finales de 2023 tras nueve años en Williams, donde ocupó el mismo cargo. Su experiencia fue vital en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado y el rendimiento decepcionó desde las primeras fechas.

Además, era una pieza clave en la planificación del auto 2026, con los nuevos reglamentos aerodinámicos, por lo que su partida complica no solo la proyección a futuro, sino también la búsqueda de soluciones inmediatas para Gasly y Colapinto, quienes ya venían reclamando mejoras.

Hasta que se designe a un sucesor, el trabajo recaerá en Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento respectivamente, lo que deja incompleta la estructura técnica.

La baja del británico se suma a la de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., histórico jefe de mecánicos. Una seguidilla de cambios que genera incertidumbre en un equipo que busca reacomodarse para recuperar protagonismo.

A partir del 1 de septiembre, y con vistas al Gran Premio de Italia, comenzará oficialmente una nueva era con Steve Nielsen como director general.