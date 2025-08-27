Nuevos allanamientos en la causa por presuntas coimas en ANDis



Los allanamientos realizados este martes en Nordelta se enmarcan en la investigación por las presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las medidas ordenadas por la Justicia apuntan a los dueños de la droguería Suizo Argentina y se desarrollaron en dos de los barrios privados más conocidos del complejo ubicado en Tigre.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso que los investigadores secuestren los registros de ingreso y salida de los empresarios implicados y que se analicen las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona. El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, que se desplegó en el lugar durante la tarde con varios móviles para cumplir con las medidas judiciales.

Las actuaciones se concentraron en los barrios La Isla y El Golf, un día después de que el jefe de Seguridad del complejo declarara de manera indagatoria en la causa.