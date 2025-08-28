Nancy Anka: «No me llegan propuestas para ficción, entonces creé mi propio show»



Nancy Anka comenzó a actuar desde muy pequeña y no fue su primo famoso, Paul Anka, quien la catapultó a la fama. Sino que fue su personaje en «Grande Pa!». Ella era la hija mayor de Arturo Puig en el programa más visto de la televisión argentina en la década del ’90, llegando a medir hasta 60 puntos de rating.

Continuó su carrera como actriz, pero ningún proyecto se acercó ni por asomo a ese furor que vivió con ese programa. Se desarrolló en el teatro y buscó un estilo de vida ligado al budismo: «Hace 21 años que practico budismo y eso fue también lo que me hizo plantarme y pararme en mis propios pies de decir es generar hoy sin estar pensando en el futuro desde la ansiedad o ponerle imágenes que tal vez cuando vos le pones imagen al futuro y esa imagen no se te concreta ahí es donde viene la frustración, el abandono de los proyectos».

A sus 54 años sintió la necesidad de volver a sus raíces y lanzó «Íntimo», un espectáculo en el cual la artista propone un recorrido de canciones con el cual hace un viaje por su vida. Se presenta este 30 de agosto en el Teatro El Cubo y después hará una gira por el país. «Íntimo es un deseo que yo tenía desde hace mucho tiempo. Son temas, más que nada, de rock nacional y también sume temas de folclore, que representan un poco también mis inicios «, contó.

Al ser consultada por las motivaciones que la llevaron a llevar a cabo este proyecto, Nancy explicó que «pasó algo en particular en mi mundo interior. Me presenté cantando, hice mi carrera musical de alguna forma, grabé dos discos a modo comercial, a modo de producto, y tal vez en ese momento yo era muy chica y como que conceptualmente no me llevé muy bien con lo que es el negocio de la música. Pero más que nada a nivel concepto, concepto de vida, como que no me la banqué, Entonces, nada, seguí con mi carrera de actriz».

«Yo siento que soy artista y que llegado el momento y lo que haya que transitar, lo transito, ya sea desde la actuación como desde la música. Y creo que en algún momento sentí como perder la identidad musical más allá de siempre saber cuáles eran mis gustos musicales. Y como sentí que no lo podía llevar a un plano comercial, dejé de hacerlo», explicó.

Lo cierto es que para Nancy «siempre estuvo latente el seguir cantando. Además, sentía la demanda por parte de la gente: «En los años de silencio con la música, empecé como a gestar esto. Yo siempre fui intérprete y el intérprete tiene la libertad total y absoluta de elegir qué cantar. Es mucho más libre que sentarte con la presión del componer».

«Entonces, como me sentía muy presionada con eso de sentarme a componer y esa presión también me obstaculizaba, dije ‘pará, yo siempre fui intérprete y quiero cantar’. Entonces, Íntimo cuenta un poco de mi historia, desde mis inicios, tanto en lo profesional como en lo personal. Voy haciendo un recorrido de mi propia vida a través de estas canciones que elegí incluir en este repertorio, que son canciones que de alguna forma por sus letras y por las épocas que transita este repertorio, son canciones que en realidad me identifican», contó la actriz.

«Me empecé a dar cuenta que este repertorio de Íntimo a la gente que lo viene a ver, le conmueve desde el lugar que cuando escucha las canciones empiezan a evocar momentos de su vida. Y cuando me empezaron a transmitir esto, dije ‘es por ahí’. Este es el concepto de íntimo: la fusión del artista y el público que se encuentran en la música», agregó.

La actriz estuvo haciendo teatro en la última temporada de verano, pero no está recibiendo propuestas para hacer ficciones: «Propuestas para ficción no me llegan, pero también soy muy consciente de que yo desde hace muchos años me aboqué a lo que es el teatro, entonces es como que siempre estoy más propensa a la propuesta teatral que a la propuesta de ficción. Pero como yo siempre evoco a nuestro queridísimo Carlitos Balá, que decía el movimiento se demuestra andando, siento que cuanto más me mueva, más cerca de recibir cualquier tipo de propuesta estoy. No me presiono tampoco, no me genero ansiedades de si me llaman o no me llaman. Yo generé este show, es autogestivo, es un deseo mío, le estoy dando vida, está funcionando, está caminando, entonces eso también te tranquiliza un poco la cabeza de no estar en tu casa esperando que alguien te llame».

Al consultarle por su posición política, Nancy comentó que «uno cuando abre la boca ya está siendo política. Mi posición es el humanismo. Creo que todas estas grietas no sé si las fomentan tanto los artistas como los medios de comunicación que alimentan. Es como que las personas necesitan que todos pensemos de la misma forma y eso va a ser imposible. Nunca va a ser viable porque cada uno tiene su propia experiencia, su propia vida. Todos los artistas pertenecemos a una misma comunidad, más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros, el propósito es uno solo. Nosotros tenemos que defender que no se vacíe la cultura. Entonces, hacerle como artista eco a la grieta política es darle el gusto a otras personas que en realidad quieren vaciar la cultura».