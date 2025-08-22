Música y ballet este fin de semana en el Teatro del Muelle

Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunciaron la programación de este fin de semana en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60. Las propuestas incluyen música coral, danza folclórica y un espectáculo infantil, en el marco del regreso del ciclo “Nuestros Músicos”.

Vocal Austral

El viernes 22 a las 21 horas regresa, el ciclo “Nuestros Músicos” con la presentación de “Vocal Austral”, conjunto coral masculino independiente y autogestivo de Puerto Madryn, creado en 2017 bajo la dirección de la profesora Patricia Olguín. Integrado por cantantes con diversas trayectorias, el grupo promueve el canto coral de voces masculinas y el intercambio artístico entre sus miembros.

A lo largo de su recorrido, el grupo participó en numerosos encuentros y festivales, incluyendo el Eisteddfod Mimosa, América Cantat (La Plata), Madryn Canto, y también compartió escenario con reconocidas bandas locales. En esta oportunidad ofrecerá un repertorio de tango y folclore argentino y latinoamericano, acompañado por la guitarrista Sol Latini.

Sábado de ballet

Por otra parte, el sábado 23 a las 21 horas será el turno del espectáculo “Hasta la raíz”, a cargo del reconocido Ballet Agitando Pañuelos, dirigido por la profesora Mariela Owen, que celebra 29 años de trayectoria en la danza folclórica.

La propuesta contará con la participación de bailarines de todas las edades, formados por las profesoras Natalia Railef (adultos principiantes), Gabriela Barrientos Pinto (infantiles y juveniles) y la propia Mariela Owen (adultos avanzados). El show, que tendrá una duración de una hora y media, incluirá música en vivo del grupo Los Fogoneros, integrado por Gonzalo Díaz, Sebastián Balboa y Juan Viñas.

Celebrando las infancias

La cartelera cerrará el domingo a las 17 horas con “Celebrando las Infancias”, un espectáculo especialmente pensado para niños y niñas. Bajo la dirección de la profesora Tania Calvo, el show presentará una selección de coreografías realizadas por alumnos y alumnas del estudio Star Studio & Gym, en una puesta escénica llena de color, música y energía.

Cabe destacar que las entradas podrán adquirirse en la boletería del Teatro del Muelle y las del ciclo “Nuestros Músicos” tendrán un valor de $8.000. En el caso del espectáculo del sábado, la anticipada será de $8.000 y en puerta tendrá un costo de $10.000. Por último, el domingo el precio de la entrada será de $5.000.

Se recomienda llegar con anticipación, ya que la capacidad es limitada.