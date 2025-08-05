Murió Enriqueta Rodríguez de Maroni, expresidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora



Diversas organizaciones de Derechos Humanos confirmaron el fallecimiento de Enriqueta Rodriguez de Maroni, expresidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a los 98 años.

La mujer fue una de las protagonistas del emblemático documental de la TV holandesa durante el Mundial de 1978 en el que se denunciaba la desaparición de personas por parte del Estado argentino.

¿Quién fue Enriqueta Rodríguez de Maroni?

En 1977, sus hijos María Beatriz de 23 años, y Juan Patricio, de 21, fueron secuestrados junto a sus respectivas parejas por un grupo de tareas perteneciente al Primer Cuerpo del Ejército.

Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención “Club Atlético”. La esposa de Juan Patricio fue liberada días después, pero los demás permanecen desaparecidos.

Enriqueta fue docente, y aún después de la desaparición de sus hijos, siguió enseñando en el barrio popular Cildañez de la ciudad de Buenos Aires.

Fue una de las principales impulsoras de la Tecnicatura de Música popular de Madres que actualmente funciona en la casa de Madres Nuestros Hijos la Vida y la Esperanza. Entre 2022 y 2024 fue presidenta de Madres de Plaza de mayo- Línea fundadora.