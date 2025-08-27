EUSEBIO PONCELA

Murió el actor Eusebio Poncela a los 79 años


El actor español Eusebio Poncela murió a los 79 años, según informó el diario El País. Destacado por su trayectoria de más de 30 años, participó en películas como «Arrebato» con Cecilia Roth o «La ley del deseo», de Pedro Almodovar.
Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista.
Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del ’60.
En la década del ’90 vivió en la Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país y hasta protagonizó un videoclip de los Fabulosos Cadillacs.
Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madryn: buscan renombrar una calle en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo

Madryn: buscan renombrar una calle en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo
Etiquetas: JUICIO POR JURADOS, Thomatis, traumatologo

El caso del traumatólogo acusado de abuso sexual simple iría a juicio por jurados
Etiquetas: Alejandra Concina, Carta Orgánica, Concejo, Madryn, TEM, VOTO JOVEN

Puerto Madryn se prepara para el referéndum municipal