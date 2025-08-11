Mujer quedó atrapada en su vehículo tras volcar

Durante la medianoche, Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn intervinieron en un accidente vial ocurrido en la calle Periodistas Chubutenses, entre Gales y España. En el lugar, encontraron un vehículo volcado sobre uno de sus laterales, con una mujer adulta en el interior.

La víctima, que presentaba golpes y dificultades para respirar, no estaba atrapada por elementos del vehículo, pero sí imposibilitada de salir por sus propios medios.

El personal debió realizar maniobras de estabilización y estricación, levantando y lateralizando el automóvil para poder extraerla por una ventanilla, aprovechando su contextura física pequeña. La mujer fue asistida por personal médico que, debido a su baja saturación de oxígeno y posibles lesiones en el pecho, dispuso su traslado inmediato al hospital.

Según la información brindada, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro se habría producido por una distracción que provocó la colisión con otro vehículo estacionado en la parte trasera izquierda, lo que generó que el rodado se montara y terminara volcando.