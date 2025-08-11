MADRYN - VUELCO

Mujer quedó atrapada en su vehículo tras volcar

Durante la medianoche, Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn intervinieron en un accidente vial ocurrido en la calle Periodistas Chubutenses, entre Gales y España. En el lugar, encontraron un vehículo volcado sobre uno de sus laterales, con una mujer adulta en el interior.

La víctima, que presentaba golpes y dificultades para respirar, no estaba atrapada por elementos del vehículo, pero sí imposibilitada de salir por sus propios medios.

El personal debió realizar maniobras de estabilización y estricación, levantando y lateralizando el automóvil para poder extraerla por una ventanilla, aprovechando su contextura física pequeña. La mujer fue asistida por personal médico que, debido a su baja saturación de oxígeno y posibles lesiones en el pecho, dispuso su traslado inmediato al hospital.

Según la información brindada, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro se habría producido por una distracción que provocó la colisión con otro vehículo estacionado en la parte trasera izquierda, lo que generó que el rodado se montara y terminara volcando.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Abstención para no hacerse cargo del voto

Karina cerró acuerdo con Macri

Imagen positiva de Milei en baja

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos operarios de una fábrica de Madryn fueron internados tras una explosión

Puerto Madryn midió el impacto sostenible de la Aventura Franca Austral 2025

Argentina integrará el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo