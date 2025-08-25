Más de 700 estudiantes en el programa provincial de ajedrez

Comenzó en Chubut el programa “Ajedrez en el Aula” organizado por la Coordinación de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación.

Con visitas a establecimientos primarios y secundarios de las seis regiones educativas de la provincia, en esta primera etapa participaron alrededor de 700 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, y de primer año de secundaria.

Las actividades se desarrollaron en las escuelas N° 132 de Cerro Radal, N° 96 de Aldea Escolar, N° 7710 de Puerto Pirámides, N° 156 y N° 138 de Trelew, además de las escuelas N° 4 de Rawson, N° 153 de Comodoro Rivadavia y N° 142 y N° 36 de Río Mayo.

Las jornadas combinaron una charla introductoria con contenidos de Historia y Geografía atravesados por la práctica del ajedrez, junto con la enseñanza de los rudimentos del juego y su puesta en práctica en el tablero.