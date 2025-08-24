Madryn: El Minihogar celebró su 46º aniversario

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó del acto aniversario por el 46º aniversario del Centro Integral de la Niñez, históricamente conocido como Minihogar.

La celebración inició en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde, con un cierre a cargo del grupo “Las abuelas leen cuentos”, quienes compartirán lecturas especialmente seleccionadas para las niñas y los niños.

Vale recordar que este espacio es un sitio de cuidado y contención para niños y niñas sin vínculos familiares. Actualmente, se consolida como un ámbito de protección, respeto y acompañamiento con una mirada integral de derechos.

Símbolo de la ciudad

Al respecto, el Intendente dijo: “El Centro Integral de la Niñez, que históricamente conocimos como Minihogar, es un símbolo de Puerto Madryn. En este nuevo aniversario, quiero resaltar el orgullo que siento por el gran equipo de trabajo que tenemos, que cumplen una labor importantísima”.

“En nuestra ciudad seguimos fortaleciendo las políticas que nos permitan avanzar en la protección integral de la infancia, con una mirada integradora”, agregó el Jefe Comunal.