Madryn: Diego Ariel Trad juró como nuevo juez de la Cámara Penal

Se realizó en instalaciones de la Cámara Penal de Puerto Madryn la ceremonia en la cual prestó formal juramento de ley y fue puesto en funciones el Dr. Diego Ariel Trad como nuevo Juez Penal de la Cámara Penal de la Circunscripción Judicial IV con asiento en esa ciudad.

El acto, realizado el lunes 25 de agosto al mediodía en la sala de audiencias de la Cámara, contó con la presencia además del Dr. Leonardo Marcelo Pitcovsky, quien fuera integrante de dicha Cámara Penal y hace pocos se acogiera al régimen jubilatorio, generando la vacante que ahora es ocupada por el Dr. Trad, tras cumplir con el correspondiente concurso ante el Consejo de la Magistratura y obtener su pliego el correspondiente aval legislativo.

