Madryn: buscan renombrar una calle en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo

La Comisión Nomencladora de Puerto Madryn recibió recientemente a representantes de organizaciones de derechos humanos para analizar la propuesta de renombrar un tramo de la calle de servicio del Boulevard Almirante Brown en honor a las Abuelas de Plaza de Mayo. La iniciativa fue presentada por HIJOS Puerto Madryn y la Red por el Derecho a la Identidad Costa y Valle de Chubut, con el respaldo del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Fernando Sandoval, integrante de HIJOS, explicó el contexto del pedido: “Fui invitado por la Comisión Nomencladora a participar de la reunión con la solicitud que habíamos hecho en julio a través del Programa de Ciencia y Identidad del CONICET. Con el acompañamiento del CONICET y la Universidad de San Juan Bosco, para instaurar el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, no solamente con un homenaje, sino también con las instituciones que representan”.

El tramo propuesto se encuentra entre las calles Guardacostas Río Iguazú y Manuel Rodríguez Ríos, frente a la sede Madryn de la UNPSJB y el CENPAT, instituciones emblemáticas en el ámbito educativo y científico.

Sandoval destacó la importancia de esta localización: “Todos quienes viven en la calle de servicio no tendrían que cambiar su dirección, y técnicamente no hay ningún impedimento. En eso sí hubo un acuerdo en la comisión nomencladora, así que creemos que es positivo”.

La propuesta busca reconocer la trayectoria de las Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y su contribución a la restitución de la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. En la nota presentada al Concejo Deliberante se subraya que “la denominación de la calle ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ sería un reconocimiento a la trayectoria y construcción solidaria de estas mujeres, contra la impunidad y el olvido”.