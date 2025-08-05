«Los Pumas», con plantel definido para los juegos frente a Nueva Zelanda por el Rugby Championship

El Rugby Championship 2025 está a la vuelta de la esquina y «Los Pumas» ya tienen definidos los nombres que afrontarán sus dos primeros compromisos ante nada menos que los All Blacks.

El seleccionado argentino de rugby se medirá ante Nueva Zelanda el viernes 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el viernes 23 en el estadio José Amalfitani de Vélez, ambos encuentros correspondientes a la primera y segunda fecha del certamen.

El rugby argentino se alista para recibir a Nueva Zelanda

«Los Pumas» abrirán su participación en el Championship con el objetivo de sumar rodaje y afianzar el recambio generacional, ante un rival de jerarquía que siempre impone exigencia máxima, que marcará además una doble jornada histórica ya que si bien los neozelandeses han jugado 13 veces en suelo argentino (con 15 victorias y un empate 21-21 en 1985), nunca antes se habían enfrentado a «Los Pumas» en Córdoba.

Entre los convocados, se destacan seis nombres que tendrán su primera citación del año: Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras e Ignacio Ruiz. En tanto, las bajas por lesión incluyen a Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Thomas Gallo.

El plantel confirmado de «Los Pumas» está integrado por los forwards Bautista Bernasconi – Francisco Coria Marchetti – Nicolás D’Amorim – Pedro Delgado – Juan Martín González – Santiago Grondona – Marcos Kremer – Pablo Matera – Franco Molina – Julián Montoya – Joaquín Oviedo – Lucas Paulos – Guido Petti – Pedro Rubiolo – Ignacio Ruiz – Joel Sclavi – Nahuel Tetaz Chaparro – Mayco Vivas – Boris Wenger (jugador en proceso de desarrollo).

En tanto, los backs citados son Tomás Albornoz – Simón Benítez Cruz – Mateo Carreras – Santiago Carreras – Santiago Chocobares – Lucio Cinti – Bautista Delguy – Benjamín Elizalde – Gonzalo García – Rodrigo Isgró – Juan Cruz Mallía – Ignacio Mendy – Agustín Moyano – Justo Piccardo – Gerónimo Prisciantelli.