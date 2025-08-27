Lo detuvieron tras causar destrozos en un comercio

En la noche del martes, personal de la Comisaría Cuarta de Trelew intervino en un violento episodio ocurrido en una verdulería ubicada sobre calle Cadfan Hugues al 50, donde un hombre en evidente estado de ebriedad provocó daños y terminó detenido.

Según el relato del damnificado, el sujeto ingresó al local, tomó una botella de cerveza de la heladera y pidió que se la fiaran. Ante la negativa del comerciante, reaccionó violentamente y rompió una caramelera. Luego, ambos comenzaron a forcejear hasta que el dueño logró expulsarlo del negocio.

Una vez afuera, el agresor cayó sobre la vereda y dañó un cajón de madera, tras lo cual tomó un trozo de madera con punta para intentar herir al propietario. Minutos más tarde, arrojó un ladrillo en su dirección, sin alcanzarlo, y finalmente se retiró del lugar.

Al arribo de los uniformados, el individuo fue localizado en un descampado frente a la verdulería, donde fue identificado por la víctima como el autor de los destrozos. Tras ser reducido, fue trasladado a la dependencia policial.