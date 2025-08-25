Líder supremo iraní rechazó conversaciones directas con Washington



El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo este domingo en la capital iraní que Estados Unidos confronta a Irán porque quiere que el país sea «obediente», una demanda que calificó de «ofensiva» y juró que la nación resistirá.

Khamenei rechazó las negociaciones directas con Washington y señaló que la hostilidad estadounidense es sistemática desde la Revolución Islámica de 1979, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

El líder se refirió al ataque del 13 de junio contra Irán y dijo que grupos vinculados a Estados Unidos se reunieron en una capital europea al día siguiente para discutir un orden “posterior a la República Islámica” y que incluso propusieron una monarquía. Esos esfuerzos, dijo, fueron frustrados por la resiliencia del pueblo y de las instituciones estatales iraníes.

De esta manera, Khamenei pidió la unidad y el apoyo nacionales para el presidente Masoud Pezeshkian, y advirtió que adversarios de Irán ahora están buscando provocar divisiones en el país.