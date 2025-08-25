ESTADOS UNIDOS - IRÁN

Líder supremo iraní rechazó conversaciones directas con Washington


El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo este domingo en la capital iraní que Estados Unidos confronta a Irán porque quiere que el país sea «obediente», una demanda que calificó de «ofensiva» y juró que la nación resistirá.
Khamenei rechazó las negociaciones directas con Washington y señaló que la hostilidad estadounidense es sistemática desde la Revolución Islámica de 1979, informó la agencia oficial de noticias IRNA.
El líder se refirió al ataque del 13 de junio contra Irán y dijo que grupos vinculados a Estados Unidos se reunieron en una capital europea al día siguiente para discutir un orden “posterior a la República Islámica” y que incluso propusieron una monarquía. Esos esfuerzos, dijo, fueron frustrados por la resiliencia del pueblo y de las instituciones estatales iraníes.
De esta manera, Khamenei pidió la unidad y el apoyo nacionales para el presidente Masoud Pezeshkian, y advirtió que adversarios de Irán ahora están buscando provocar divisiones en el país.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Inconstitucionalidad, Ley de reiterancia, Neuquén

Juez de Neuquén declaró inconstitucional la ley de reiterancia
Etiquetas: explotación laboral, trabajadores

Rescataron a trabajadores en situación de explotación laboral tras allanamientos
Etiquetas: karina milei, Lule Menem

Lule Menem rompió el silencio por los audios: «Aseguro la absoluta falsedad de su contenido»