La Biblioteca de la Legislatura del Chubut tendrá presencia en ferias del libro en septiembre

La Biblioteca Pública “Marta M. Arévalo de Galina”, que funciona en el edificio de la Legislatura del Chubut, continuará en septiembre con su participación en distintas ferias del libro de la provincia, en el marco de la política de la actual gestión de acercar las áreas de la casa de las leyes a la comunidad.

De acuerdo con la agenda prevista, la Biblioteca contará con un stand propio del 4 al 6 de septiembre en la Feria Municipal del Libro de Rawson, organizada en el contexto de los 160 años de la capital provincial; del 5 al 7 de septiembre en la Feria del Libro de Río Mayo; y del 11 al 14 de septiembre en la Feria del Libro de Puerto Madryn.

La iniciativa itinerante comenzó en mayo de este año, con la participación en la Feria del Libro de Sarmiento y, en el mismo mes, en la de Esquel. Luego, la Biblioteca también formó parte de las ferias de Cholila y de Gaiman, mientras que en agosto estuvo presente en la convocante Feria del Libro de Comodoro Rivadavia.

Para los meses de octubre y noviembre, ya se prevé la presencia de la institución en encuentros culturales que se desarrollarán en la Comarca Andina, el Valle Inferior y la Meseta Central.

La Biblioteca Pública ofrece actualmente un amplio horario de atención, de lunes a viernes de 8 a 19:30, y cuenta con más de 11.000 volúmenes de obras generales y especializadas, además de bases de datos en línea con legislación provincial y nacional y acceso digital a textos jurídicos relevantes.

En su recorrido por las ferias, además de la propuesta expositiva, la Biblioteca irá incorporando actividades propias, como charlas de diputados, presentación de proyectos y un recorrido audiovisual e interactivo por el interior de la Legislatura, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía.