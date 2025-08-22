Intentó huir en moto, chocó un paredón y quedó detenido con marihuana

En la noche del jueves, personal de la Comisaría Segunda de Puerto Madryn detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta sin luces ni casco y con un menor como acompañante. El hecho ocurrió cerca de las 23:50 horas, cuando efectivos intentaron identificar al conductor sobre la Ruta Provincial A010.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto desobedeció la orden de detención y emprendió la fuga hacia el barrio Mapu Nefú. Al llegar a un domicilio de la calle Los Gallos, perdió el control del rodado, colisionó contra un paredón y cayó al suelo. El menor que lo acompañaba logró ingresar a la vivienda.

Durante el procedimiento, el motociclista se resistió de manera violenta e incluso golpeó en el rostro a un oficial, provocándole una lesión en una ceja. Finalmente, fue reducido y esposado. El detenido también sufrió una herida en la cabeza producto del impacto contra el paredón.

En la requisa, los uniformados hallaron en uno de sus bolsillos un recipiente con sustancia verdosa presuntamente marihuana. La Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Romina Carrizo, ordenó que el individuo permanezca detenido hasta la audiencia de control.

La sustancia secuestrada será sometida a las pericias correspondientes por personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales para determinar su tipo y pesaje.