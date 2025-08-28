Inauguran muestra sobre la historia de las comunidades Sirio Libanesas en Chubut



En el marco de los festejos por el centenario de la Asociación Sirio Libanesa en Chubut, se inauguró en Esquel una muestra sobre las primeras comunidades sirio libanesas arraigadas en la provincia. La exposición se realiza en conjunto con la Asociación Sirio Libanesa de esa ciudad con el objetivo de reflejar la llegada y el legado de las primeras familias de este origen en la provincia y la Patagonia.

El subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, recorrió la sede de la institución, donde se interiorizó sobre el montaje de la exhibición y comprometió el acompañamiento técnico necesario para completar la propuesta y garantizar el adecuado resguardo del material patrimonial.

Origen de su llegada a nuestra región

La muestra se centra en la historia de quienes, provenientes del entonces Imperio Turco- Otomano, arribaron a la región entre 1900 y 1950, impulsados por la crisis económica, las persecuciones políticas y religiosas y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Una vez instalados en la Patagonia, los sirio-libaneses, en su mayoría agricultores en su tierra natal, se transformaron en comerciantes y mercachifles, recorriendo con sus vagonetas los caminos polvorientos de la meseta para abastecer de mercaderías a los pueblos originarios y a los primeros pobladores.

Posteriormente, dieron origen a los históricos boliches que se convirtieron en centros sociales y comerciales en los cruces de caminos y fronteras, dejando una huella profunda en la vida económica y cultural de la región.

Con esta iniciativa, la Asociación Sirio Libanesa busca poner en valor una historia marcada por el esfuerzo, la resiliencia y la integración, que contribuyó a forjar la identidad chubutense y patagónica.