Hospital Zonal de Puerto Madryn celebró el egreso de residentes 2025

Esta mañana, el auditorio del Hospital Zonal de Puerto Madryn “Dr. Andrés Isola” fue escenario del acto de egreso de las residencias 2025, en el que participaron egresadas, familiares, equipos de trabajo y autoridades del hospital. La ceremonia celebró la culminación de la etapa de formación profesional de los residentes de posgrado en distintas especialidades.

Las egresadas y jefaturas de residencia homenajeadas fueron:

Lucia Fernández – Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria

Ana Fernández – Jefatura de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria

Marina Westtein – Residencia de Epidemiología

Lis Vitorio – Jefatura de Epidemiología

Carolina Prado – Jefatura de la Residencia de Medicina General

Juliana Boccardo – Residencia de Clínica Médica

Paula Duhovnik – Jefatura de la Residencia de Pediatría

Erica Correa – Jefatura de la Residencia de Salud Pública (digital)

Carolina Choque – Jefatura de la Residencia de Cuidados Críticos

El Hospital Zonal destacó el esfuerzo y compromiso de las profesionales durante su formación, resaltando la importancia de la capacitación continua para fortalecer la atención sanitaria en la región.