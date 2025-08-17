Guillermo Brown recibe al líder de la Reválida y busca seguir sumando en casa

Esta tarde, desde las 15 horas, Guillermo Brown recibe a San Martin de Mendoza por la fecha 5 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

Franco Morón de la Liga de General Pico será el árbitro del encuentro a disputarse en el Estadio Raúl Conti.

«La Banda» quiere continuar en buena senda

Tras el empate obtenido frente a Círculo Deportivo el pasado fin de semana, Guillermo Brown buscara volver a sumar esta tarde en condición de local.

Por la fecha 5 de la Zona A de la Revalida del Federal A, los brownianos reciben a San Martin de Mendoza.

El cotejo será desde las 15 horas en el Estadio Raúl Conti y tendrá como juez principal a Franco Morón de la Liga de General Pico, La Pampa.

Los brownianos sumaron ante Círculo el pasado domingo y se sostienen entre los mejores cinco de la tabla y que clasificarían a la siguiente fase, pero hoy como local quiere sumar de a tres ante su gente.

Brown intentará continuar mostrando su buen rendimiento futbolístico y traducirlo en los tres puntos, aunque no estará nada facial ya que se miden ante los punteros del grupo.

San Martín llega con 10 unidades y será un escolto difícil para superar para los dirigidos por Emanuel Trípodi.

Se celebra el Dia del Niño

Aprovechando una jornada en condición, el Club Guillermo Brown preparó una serie de actividades en el marco del Dia del Niño.

En los distintos ingresos al Estadio se recibirán donaciones como alimentos no perecederos y juguetes nuevos o usados, que serán donados al Merendero Luna.

Asimismo, desde la Agrupación del Hincha, se han organizado distintos regalitos sorpresas que serán entregados a niños y niñas que asistan al partido.